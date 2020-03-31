На Львовщине провели тестирование для 57 лиц, вернувшихся из-за границы. На 7 отказников составлены протоколы, - ОГА

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Первые тестирования на коронавирус жителей Львовщины, которые вернулись из-за границы и находятся в зоне риска, провели 30 марта в Пустомытовском районе - там работали мобильные бригады в составе семейного врача и медицинской сестры.

Как передает Цензор.НЕТ, об эт ом сообщает пресс-служба ОГА.

В сообщении отмечается: "31 марта, протестировали на коронавирус еще 57 человек. Результат всех - отрицательный, еще 7 человек - отказались от проведения теста.

Всех, кто отказался от проведения теста, мониторит семейный врач, информация о них передается в РГА и полицию, где на них составляют соответствующие протоколы.

Отметим, экспресс тесты будут проводить для жителей Львовщины, которые вернулись в Украину на протяжении двух последних недель, а также тем, кто контактировал с больными коронавирусом.

Бесплатным тестированием охватят также медиков. В планах - тестировать водителей, продавцов и другие категории, которые контактируют с людьми и есть в зоне риска.

Сейчас на Львовщине 6000 экспресс-тестов, которые поступили из Китая. Еще 20 000 должно поступить от ИТ-кластера в рамках сотрудничества".

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