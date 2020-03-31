АМКУ просит аптеки и фармкомпании избегать необоснованного повышения цен

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Антимонопольный комитет Украины предоставил участникам фармацевтических рынков обязательные для рассмотрения рекомендации относительно осуществления мер, направленных на предотвращение нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Участникам рынка рекомендуется воздержаться от любых действий, которые приведут к росту цен импортируемого товара и товара отечественного производства (в части влияния на цену импортной составляющей в производстве), в темпах, которые опережают рост курса иностранной валюты.

Отмечается, что многолетний опыт исследований и расследований АМКУ в сфере фармацевтики показывает, что изменение курса валют является одним из основных факторов, влияющих на цену лекарственного средства на полках аптек.

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"В условиях пандемии коронавируса COVID-19, к сожалению, растут риски совершения как отдельными участниками фармацевтических рынков, так и группами участников действий, которые могут привести к экономически необоснованному повышению цен на лекарственные средства, или искусственного создания дефицита товаров", - отмечают в АМКУ.

Там также призывают участников рынка минимизировать риски негативного влияния изменения курса валют на цену лекарственных средств для конечного потребителя.

Как сообщается, рекомендации предоставляются: отечественным производителям и импортерам (26 субъектов); отечественным дистрибьюторам (7 субъектов); аптечным сетям (20 субъектов).

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