Украина может получить $4 млрд в рамках первого транша МВФ как только выполнит предварительные условия, - Гетманцев

1671 19
мвф

Украина может получить первый транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $4 млрд сразу же после принятия закона о банках в целом.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире радио "НВ".

"Мы уже получили официальное письмо, заявление от МВФ - что есть два условия, если они будут выполнены, то сразу же средства поступят Украину, при чем в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должно быть около $4 млрд кредита", - сказал Гетманцев.

По его словам, средства будут направлены в Стабилизационный фонд госбюджета.

Как сообщалось, принятие закона о рынке земель вместе с законом о регулировании банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект) позволит Украине получить новую трехлетнюю программу расширенного финансирования EFF МВФ в объеме около $8 млрд, а также связанную с ней макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении законопроект о банковской деятельности и приняла в целом закон о рынке земли.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Идите в жопу!" - "Нам очень важно подписать меморандум", - "президент Голобородько" и президент Зеленский о сотрудничестве с МВФ. ВИДЕО

Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8 Zelya Vsyo
Зебилы, просрав всё, обращаются в МВФ, который раньше послал Голобородько. Шедевр !!!
Украина может получить $4 млрд в рамках первого транша МВФ как только выполнит предварительные условия, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2933
показать весь комментарий
31.03.2020 23:11
+3 Андерсен a4cbf7de
Вы сначала примите законы о банках и земле.. Да такие.. что бы "железные" что бы ни один суд обратно не отыграл.. Ни какая смена власти назад все не поменяла.. Думаю МВФ это все прекрасно понимает.. и на красивую обертку- пустышку не попадется.
показать весь комментарий
31.03.2020 23:05
+3 Sinopticos
ну... еще надо указать, что эти деньги заберут, как проценты и долги по прошлым кредитам назад...супер выплаты...
показать весь комментарий
31.03.2020 23:05
Смотреть комментарии