"Марш на Крым" перенесли в связи с пандемией коронавируса, - Чубаров

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Дата проведения международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине.

Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

Мероприятие планировалось провести 3 мая, однако сейчас важнее соблюдать карантинные мероприятия.

"В такой ситуации, когда здоровье и безопасность жизни людей могут быть обеспечены только при условии соблюдения специальных мер предосторожности от заражения COVID-19 Штаб международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" - организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма - объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года", - сообщил он.

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Чубаров отметил, что штаб акции продолжает свою работу по ее подготовке в удаленном режиме и формате локальных встреч.

Напомним, в январе председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что 3 мая крымские татары планируют массово пересечь админграницу с оккупированным Крымом в пункте пропуска "Чонгар" в рамках международной мирной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".

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