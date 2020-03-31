"Марш на Крым" перенесли в связи с пандемией коронавируса, - Чубаров

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крым,татары,крымские

Дата проведения международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине.

Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

Мероприятие планировалось провести 3 мая, однако сейчас важнее соблюдать карантинные мероприятия.

"В такой ситуации, когда здоровье и безопасность жизни людей могут быть обеспечены только при условии соблюдения специальных мер предосторожности от заражения COVID-19 Штаб международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" - организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма - объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года", - сообщил он.

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Чубаров отметил, что штаб акции продолжает свою работу по ее подготовке в удаленном режиме и формате локальных встреч.

Марш на Крым перенесли в связи с пандемией коронавируса, - Чубаров 01

Напомним, в январе председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что 3 мая крымские татары планируют массово пересечь админграницу с оккупированным Крымом в пункте пропуска "Чонгар" в рамках международной мирной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".

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Коронавирус и карантин
карантин Крым марш Чубаров COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 whitehanter
..нормальное решение, там вирус полыхает и карантин кацап объявил.....
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31.03.2020 23:25
+2 cloud2009 26ea8082
не пиши херьни...
татары единственные помогали украинским военным в Крыму, когда их предал Киев с Турчиновым...
видео одно из многих...

Крымские Татары помогают Украинским солдатам в Крыму настоящие братья!!!

•4 мар. 2014 г.
https://youtu.be/SDNr4PXnRJA
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31.03.2020 23:28
+1 Стас Тыркин
к тому времени, когда тронутся, многие будут зализывать раны
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31.03.2020 23:27
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