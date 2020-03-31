В сфере энергетики среди чиновников - засилие и.о., - глава Госинспекции ядерного регулирования Плачков

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Плачков приводит такой список руководителей, находящихся в статусе временно исполняющих обязанности:
- Министр экологии и энергетики;
- президент НАК "Энергоатом" (уже второй в.и.о);
- руководитель НЭК "Укрэнерго";
- руководитель Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (уже третья исполняющая обязанности);
- руководитель Чернобыльской атомной электростанции;
- руководитель Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами.
"Если дипломатически... Слов у меня больше не хватает!" — прокомментировал ситуацию Плачков.
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