Вышел в свет документальный фильм о погибшем начальнике контрразведки СБУ в Донецкой области Хараберюше. ВИДЕО

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В память о Героях, которые отдали жизнь за сохранение украинской независимости, коллектив Академии СБУ создал видеофильм об одном из лучших контрразведчиков Службы безопасности - полковнике Александре Хараберюше.

Как передает Цензор.НЕТ, видео размещено на официальном канале Академии в YouTube.

В сюжете рассказывается о жизненном и боевом пути Хараберюша, в частности о его деятельности еще до войны.

Как отмечается, до 2014 года профилем деятельности полковника была борьба с нелегальной миграцией, в чем он показал незаурядные успешные результаты: вступили в силу 15 обвинительных приговоров в отношении организаторов каналов незаконной переправки людей через государственную границу Украины.

Кроме того, рассказывается о личном участии военного в освобождении Мариуполя и борьбу с агентурой россиян в тылу.

Напомним, в 2014 году полковник СБУ Александр Хараберюш переехал с семьей в Мариуполь из Донецка. 31 марта 2017 года его автомобиль был взорван в Мариуполе на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Каффайской, сам он погиб на месте. Причиной взрыва стала радиоуправляемая мина, заложенная в автомобиль.

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31 октября 2017 года Глава СБУ Василий Грицак провел брифинг, на котором озвучил, что в ходе оперативных мероприятий, в Одессе задержана 29-летняя жительница Донецка Юлия Прасолова, подозреваемая в совершении преступления. Женщина прибыла в Одессу для получения биометрического паспорта. Позже Юлия Прасолова созналась в том, что именно она заложила взрывчатку в машину полковника СБУ. За участие в теракте она получила 15 тысяч долларов.

Президент Украины Петр Порошенко наградил Александра Хараберюша орденом "За мужество" 1 степени (посмертно).