Зеленский должен дать комментарий по "записям Лероса", инициировать беспристрастное расследование и временно отстранить Ермака, - "слуга народа" Булах

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Борьба с коррупцией в государстве - важнейший приоритет президента и народных депутатов. Это касается и инцидента, возникшего в связи с обнародованием нардепом Гео Леросом записей, на которых фигурирует брат главы ОП Денис Ермак.

В этом уверена депутат ВР от "Слуги народа" Лада Булах, информирует Цензор.НЕТ.

По ее мнению, президент Владимир Зеленский должен решиться не только прокомментировать этот инцидент, но "демонстрировать проактивную позицию лидера, который не терпит никаких проявлений коррупции в своей команде".

"Президент должен быть проактивным и инициировать расследование этих возможных доказательств коррупции. Оставаться беспристрастным ко всем ее участникам независимо от товарищеском связей, версии о влиянии олигархов и существующих мифов о личной мести и т.д. Вымышленные уголовные дела против Гео Лероса должны быть остановлены! И дело об этих видео, на которых мы видим "собеседования" на госдолжности, надо расследовать быстро и беспристрастно", - заявила нардеп.

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По словам Булах, до окончания этих дел глава ОП Андрей Ермак должен уйти "по меньшей мере" в отпуск, или быть отстранен временно на время следствия.

"А мы, депутаты, обязаны не замалчивать происходящее прямо среди нас и касающееся нас. Даже если за нашу позицию на нас тоже будут открывать дела, обвиняя в госизмене", - подчеркнула нардеп.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

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Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.