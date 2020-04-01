Украина начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста, - Аваков

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Глава МВД Арсен Аваков считает, что ограничения, вызванные распространением коронавируса, могут быть отменены во второй половине мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook в ночь на среду.

"Никто в нашей стране не знает когда завершится эпидемия и отменится карантин – а кто говорит, что знает - врёт. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом", - написал он.

Аваков подчеркнул, что пока карантин отменен только в Китае: "Страны вокруг нас каждый день ужесточают меры ограничений.. от Польши, с 1 апреля вводящей более жесткий режим карантина до комендантского часа в Ницце и запрета выходить на улицы во Франции, Испании, Италии и той же Москве и Нью-Йорке".

"Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас.. Но, если честно.. надо быть реалистами.. Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни – не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста", - отметил глава МВД.

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Вместе с тем Аваков акцентировал внимание на том, что сейчас очень ответственный момент атаки эпидемии: "Если не будем массово обниматься и шашлышить в парках, награждая друг друга вирусом – можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь".

"Все в наших руках и в руках Бога, конечно", - резюмировал министр.

Украина начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста, - Аваков 01
Украина начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста, - Аваков 02

Коронавирус и карантин
Аваков карантин COVID-19 коронавирус
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+5 Artem Pimonenchenko
А що ще збираються продати окрім землі? Украина начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста, - Аваков - Цензор.НЕТ 4417
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01.04.2020 07:30
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