Если бы не принятые меры, то жертвами коронавируса в США могли стать 2,2 млн человек, - Трамп

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Если бы не принятые меры, то жертвами коронавируса в США могли стать 2,2 млн человек, - Трамп

США успешно справляются с пандемией коронавируса COVID-19, и это позволило спасти жизни миллионов человек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Представьте, что бы случилось, если бы мы ничего не сделали. Это ведь не грипп. Давайте просто изложим это на бумаге. Мы бы увидели цифру в 2,2 млн (смертей в США. - Ред.) в достаточно короткий временной промежуток", - отметил Трамп.

Оценивая масштабы распространения вируса, американский лидер отметил, что есть надежда избежать прогнозируемого показателя в 100 тыс. летальных исходов в США, если будут предприняты все необходимые меры предосторожности.

В Белом доме пояснили, что этот прогноз основан, в частности, на сценарии, при котором с крайне серьезной вспышкой коронавируса, подобно той, которая сейчас наблюдается в Нью-Йорке, столкнутся и другие крупные города США. При этом в настоящее время есть надежда, что такого катастрофического развития событий удастся избежать.

"Мы надеемся, этого достаточно", - заявил Трамп, говоря о том, что уже предпринятые меры по борьбе с COVID-19 не требуют ужесточения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От коронавируса может умереть до 240 тыс. американцев. Трамп предупредил, что следующие две недели будут "очень тяжелыми"

"Я думаю, мы и так приняли очень жесткие меры" - добавил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что жители страны уже "хотят вернуться к работе", и поэтому нужно как можно быстрее победить коронавирус.

Отметим, что согласно данным центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, лидером по количеству случаев заражений остаются США.

Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 4 076 человек, только в Нью-Йорке скончались 1 096 человек. Число выздоровевших достигло 7 109, заболевших - 189 510.

Коронавирус и карантин
карантин США Трамп COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 Василий Филон
Популист который срался и орал что вирус фигня-- дебил .
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01.04.2020 08:41
+4 vit603
Сто процентно++ нічого не робив поки хворих не стало 100 тис а потім розказує що йому мішав імпічмент, його реально зараз спасає рівень американської медицини від високої смертності, там вмирають переважно люди без страховки, тому що вчасно не отримують допомоги...
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01.04.2020 08:49
+4 Id 63506d9b
Жорсткі мєри в США. Жорсткіше нікуди.
Если бы не принятые меры, то жертвами коронавируса в США могли стать 2,2 млн человек, - Трамп - Цензор.НЕТ 853
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01.04.2020 08:49
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