Человек может заражать COVID-19 за двое суток до появления симптомов, - директор Центра профилактики и контроля заболеваний США Редфилд

Об этом сообщил директор Центра профилактики и контроля заболеваний США Роберт Редфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У людей (инфицированных COVID-19. – Ред.) выделяется значительное количество бактерий вируса из ротоглотки, по предварительным данным, еще за 48 часов, прежде чем у них проявятся симптомы", - отметил чиновник.
По его словам, это помогает объяснить, почему вирус COVID-19 настолько быстро распространяется. "То есть, среди нас есть бессимптомные больные, которые заражают других в течение 48 часов перед тем, как у них самих проявятся симптомы", - уточнил Редфилд.
В то же время, продолжил он, у значительной части инфицированных – примерно в 25% случаев, болезнь вообще проходит бессимптомно. При этом чиновник отметил, что COVID-19 "в три раза заразнее гриппа" и имеет способность намного проще передаваться от человека к человеку.
Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
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В березні 2020 Україна втратила на фронті частину території , техніку , головне захисників !
15 солдат і офіцерів загинули , понад 70 поранених.
Наші втрати більше ніж в 2018 і 2019 разом у всьому !