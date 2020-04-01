Человек может заражать COVID-19 за двое суток до появления симптомов, - директор Центра профилактики и контроля заболеваний США Редфилд

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коронавирус

Инфицированный коронавирусом COVID-19 человек способен заражать других за 48 часов до появления первых симптомов заболевания.

Об этом сообщил директор Центра профилактики и контроля заболеваний США Роберт Редфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У людей (инфицированных COVID-19. – Ред.) выделяется значительное количество бактерий вируса из ротоглотки, по предварительным данным, еще за 48 часов, прежде чем у них проявятся симптомы", - отметил чиновник.

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По его словам, это помогает объяснить, почему вирус COVID-19 настолько быстро распространяется. "То есть, среди нас есть бессимптомные больные, которые заражают других в течение 48 часов перед тем, как у них самих проявятся симптомы", - уточнил Редфилд.

В то же время, продолжил он, у значительной части инфицированных – примерно в 25% случаев, болезнь вообще проходит бессимптомно. При этом чиновник отметил, что COVID-19 "в три раза заразнее гриппа" и имеет способность намного проще передаваться от человека к человеку.

Коронавирус и карантин
карантин врачи COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+12 bezmegh
бактерий вируса
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01.04.2020 09:02
+5 Paulo Kit
Я уже устал от короновируса!

Человек может заражать COVID-19 за двое суток до появления симптомов, - директор Центра профилактики и контроля заболеваний США Редфилд - Цензор.НЕТ 2470

Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
8 хв

В березні 2020 Україна втратила на фронті частину території , техніку , головне захисників !
15 солдат і офіцерів загинули , понад 70 поранених.
Наші втрати більше ніж в 2018 і 2019 разом у всьому !
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01.04.2020 09:03
+5 Mihalich e51ccc0f
Єдиний захист від коронавірусу - власний імунітет. Більше ніщо не врятує. Зараження передається контактним шляхом. Можеш купити товар, і отримати інфекцію. Торкнутися чогось. Тернутися одягом. Повну ізоляцію, та дезінфекцію протягом тривалого часу забезпечити неможливо. День-два можна без проблем. Навіть тиждень, якщо напрягтися. Але не місяць.
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01.04.2020 09:05
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