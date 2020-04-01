Военнослужащий в Ривном пойдет под суд за "службу" в спецподразделениях "ДНР" и сотрудничество с ФСБ, - прокуратура

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В Ривном будут судить военнослужащего за прохождение "воинской службы" в спецподразделениях "ДНР" и за сотрудничество с ФСБ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ривненской области.

Установлено, что в период с марта 2017 года по февраль 2019 года гражданин Украины проходил "воинскую службу" в спецподразделениях террористической организации "Донецкая Народная Республика". Вернувшись на подконтрольную территорию Украины он вступил в ряды одного из подразделений ВСУ.

Проходя военную службу, указанный гражданин не отказался от преступных намерений, и установив контакт с лицом, которое позиционировало себя сотрудником ФСБ Российской Федерации, собирал информацию военного характера о ротации, перемещении, вооружении подразделений ВСУ и передавал ее последнему, что могло причинить вред обороноспособности государства.

Обвиняемый находится под стражей.

Прокуратурой области утвержден и направлен в Ривненский городской суд обвинительный акт по уголовному производству в отношении военнослужащего одной из боевых бригад ВС Украины, дислоцированной на Днепропетровщине, за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 111, 258-3 УК Украины (государственная измена, участие в террористической организации).

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