"Это - свинство", - Аваков заявил, что треть из эвакуированных с Бали украинцев полетела туда после просьбы Зеленского вернуться в страну

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Каждый третий пассажир эвакуационного рейса с Бали улетел из страны после призыва президента Украины Владимира Зеленского к украинцам с просьбой вернуться в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook в ночь на среду.

"13 марта президент Зеленский обратился к украинцам вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией… а тут смотрю - каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейсе …улетели из страны на Бали.. 13, 14, 15 марта(!!!).

То есть наплевали на предупреждение и просьбу вернуться (не уезжать). В мире бушует пандемия, а они решили через полмира в отпуск слетать - погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и ..потребовали их возвращать!

Это – свинство, не по закону, не по суду – по совести. Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, авось пронесет, и плевать вам на безопасность других???" - написал он.

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Аваков подчеркнул, что так поступать нельзя, поскольку это не честно по отношению к миллионам людей, живущих в стране: "Более 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве – прилетевшие на самолетах люди, 25% вторичное заражение от них же - уже в Киеве…"

"Ведь понятно же почему нужна обсервация, медицинский осмотр и тест.. Или тысячи смертей в Европе ничему не учат?" - резюмировал министр.

Напомним, ранее Аваков заявил, что МВД больше не даст согласия ни на один авиационный чартер.

Отметим, что после возвращения из-за границы украинцы должны две недели провести в специально подготовленных для изоляции заведениях. Накануне в аэропорту "Борисполь" произошла стычка. От украинцев, которые прибыли спецрейсом из Вьетнама, требовали обсервации в отеле. Те не согласились и начали выламывать двери терминала. Части это удалось сделать, других успокоили правоохранители, в конце концов всех отпустили. 30 марта возникла проблема с размещением на обсервацию украинцев, вернувшихся с Бали.



