От коронавируса в Черновицкой области лечится гражданин Италии, а гражданин Португалии проходит обсервацию, - глава ОГА Осачук

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В Черновицкой области среди инфицированных коронавирусной инфекцией есть гражданин Италии.

Об этом сообщает глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Мы знаем случаи, когда наши сограждане лечатся за границей. В том числе они есть среди больных, которы лечатся и в больницах Италии. С нашей стороны у нас тоже есть такой случай. Гражданин Италии сегодня лечится у нас в Черновицкой области. Наши украинские врачи помогает ему вернуть здоровье", - сказал Осачук.

В посте глава ОГА сообщил, что кроме гражданина Италии, из числа иностранцев в Черновицкой области находится также гражданин Португалии, который проходит обсервацию.

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