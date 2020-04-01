Больше двух не собираться, детям без взрослых не выходить: в Тернополе ввели дополнительные ограничения на время карантина

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Решение о введении дополнительных ограничений в Тернополе на время действия карантина было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета.

Так, на время действия карантинного режима в городе кроме требований, которые были приняты ранее (с требованиями можно ознакомиться по ссылке), добавляются следующие запреты:

- Пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках, скверах Тернопольской городской территориальной общины групп больше двух человек, или в пределах одной семьи (за исключением работы государственных, правоохранительных органов, органов местного самоуправления и ремонтных бригад);

- Пребывание на улицах детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых, а детей от 14-ти до 18-ти лет - без ведома родителей или опекунов.

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Управлению развития спорта и физической культуры также было поручено закрыть все спортивные площадки, на которых есть ограждения, а управлению жилищно-коммунального хозяйства - при наличии технической возможности демонтировать отдельные элементы конструкций детских площадок на период карантина и обеспечить их ответственное хранение.

Напомним, по данным Минздрава по состоянию на утро 31 марта в Тернопольской области зафиксировано 78 случаев заболевания коронавирусом.

Вместе с тем, в Тернопольском штабе по борьбе с эпидемией Covid-19 сообщили, что количество инфицированных коронавирусом в области увеличилось до 98 человек.