Зеленский подписал закон об обеспечении лечения коронавируса

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно лечения коронавирусной болезни". Он позволит применять для лечения от коронавирусной болезни незарегистрированные лекарственные препараты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

В частности, закон позволит применять для лечения от коронавирусной болезни незарегистрированные лекарственные препараты, если они рекомендованы официальными органами США, стран Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Канады, Китая, Израиля.

Также могут использоваться лекарства по показаниям, не указанным в инструкции для медицинского применения (off labeb), если они рекомендованы этими странами.

Порядок назначения и применения этих лекарственных средств должны быть установлены Минздравом.

Напомним, соответствующий законопроект Рада приняла 30 марта 2020 года.

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