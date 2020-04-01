Около 4,9 тыс. украинцев вернулись на Родину из-за границы, - Госпогранслужба

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В течение суток сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили 10,4 тыс. пропускных операций. Почти половина их - около 4,9 тыс. - это пропуск граждан Украины из-за границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Эти показатели остались на уровне с предыдущими сутками. По состоянию на утро 1 апреля в пунках пропуска отсутствуют очереди из путешествующих собственным транспортом и пешеходов", - говорится в сообщении.

Среди вернувшихся в Украину 1,9 тыс. человек прибыли без собственного транспорта. Для их перевозки при содействии Госпогранслужбы были привлечены транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.

За сутки территорию Украины покинули более 4 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. иностранцев.

"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 6,3 тысячи человек. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено", - подытожили в Госпогранслужбе.

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