Все ключевые поправки от фракции "ЕС" в законе о земле учтены, в частности о запрете продажи земли россиянам, - Герасимов

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Все жесткие требования "Европейской Солидарности" были учтены в законе о рынке земли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил нардеп Артур Герасимов.

"Когда этот закон был внесен в парламент командой Зеленского, это был грабеж государства. Потому что там было 200 тыс. га в одни руки, это больше, чем большинство районов в Украине. И полная распродажа государственной земли - 11 млн. То есть они готовили сделку, по которой 60 человек из команды Зеленского скупали эту землю. Именно поэтому, когда этот закон был внесен командой Зеленского в парламент, "Европейская Солидарность" проголосовала категорически против и после того началась очень напряженная работа", - сказал Герасимов.

По его словам, фракция "Европейской солидарности" заняла очень жесткую позицию, что продажа государственной и коммунальной земли должна быть запрещена.

"Второй вопрос - концентрация должна быть резко снижена, потому что мы должны думать прежде всего о фермерах и селянах, а не о агрохолдингах. Третий вопрос - должно быть однозначно серьезное усиление вопроса инвентаризации земли, учета земли и конечно государственного кадастра. И четвертый вопрос - должно быть очень жестко записано, что деньги, за которые покупается земля, проверяются, чтобы она не досталась стране-агрессору. Эти пункты мы жестко поставили перед властью", - отметил Герасимов.

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Он напомнил, что все требования "Европейской Солидарности" были учтены.

"Все четыре жесткие требования "Европейской Солидарности" были учтены в законе, который был проголосован. И это ключевая причина, почему мы голосовали "за", - добавил нардеп.

По его словам, это закон о том, что запрещено продавать землю гражданам страны-агрессора.

Напомним, ночью с 30 на 31 марта депутаты в Раде на внеочередном заседании проголосовали за законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

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