Требую всестороннего расследования по записям Лероса. Давление на него считаю недопустимым, люди нам этого не простят, - "слуга народа" Васылив

Свою позицию Васылив изложил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Считаю, что лица, которые были задействованы в незаконных схемах, о которых идет речь на видеозаписях, должны быть наказаны, а те из них, кто могут влиять на следствие, должны быть немедленно отстранены от занимаемых должностей на время расследования! Эта практика применяется во всех цивилизованных странах", - отметил нардеп.
Он добавил, что считает недопустимыми попытки давления на своего коллегу: "Люди нам этого точно не простят!"
"Молчать же по этому поводу я не могу и не буду. Объяснение, что якобы это война каких-то кланов, не приемлю! Поэтому всесторонне готов помогать всем, кто как и я считает эти реалии недопустимыми", - подытожил Васылив.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
Во всем мире, если человек никогда не управлял государством и хочет себя попробовать в этом, то он покупает игру "Sid Meier's Civilization". После чего выбирает вариант развития своего государства и либо развивает его до мирового господства, либо до полного краха.
И только в Украине человек без опыта, знаний и команды решил поиграть в управление государством не в игре, а в реальности. Но учитывая, что ни опыта, ни знаний в госуправлении у него нет, а окружение состоит из юмористов, сценаристов, дельцов, аферистов, предателей и коррупционеров, то он плавно ведет страну к краху, а свое окружение к обогащению.
Самое неприятное, что играя в управление Украиной уже год, этот человек играть так и не научился, а просто начал передавать свои полномочия своему же не очень порядочному окружению, чтобы снять с себя нагрузку. Единственное, о чем забыл этот человек, что ответственность за все провалы, глупости и трагедии государства будет на нем. На нем одном. И переиграть игру заново не удастся.
Поэтому история Зеленского - это история аматора, которого избрали другие аматоры наивно верящие в сказку. Но жизнь, к сожалению, не сказка. И если аматор не в состоянии научиться, то расплачиваться за свой выбор придется всем его избирателям. Своим потеряным временем, своими упавшими доходами, своим пострадавшим здоровьем, своим будущим и многим другим.
Жаль только тех, кто за него не голосовал. Они будут страдать с остальными. Но это и есть главное отличие игры от жизни. Тут все по-настоящему и нельзя не участвовать. Единственное, чего хотелось бы мне после всего этого, так того чтобы наши избиратели поумнели и перестали верить в сказки, которые им талантливо рассказывают шоумены и аферисты.