Требую всестороннего расследования по записям Лероса. Давление на него считаю недопустимым, люди нам этого не простят, - "слуга народа" Васылив

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Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Васылив настаивает на всестороннем расследовании правоохранительными органами фактов возможной причастности к коррупции брата главы ОП, опубликованных на видеозаписях его коллегой Гео Леросом.

Свою позицию Васылив изложил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Считаю, что лица, которые были задействованы в незаконных схемах, о которых идет речь на видеозаписях, должны быть наказаны, а те из них, кто могут влиять на следствие, должны быть немедленно отстранены от занимаемых должностей на время расследования! Эта практика применяется во всех цивилизованных странах", - отметил нардеп.

Он добавил, что считает недопустимыми попытки давления на своего коллегу: "Люди нам этого точно не простят!"

"Молчать же по этому поводу я не могу и не буду. Объяснение, что якобы это война каких-то кланов, не приемлю! Поэтому всесторонне готов помогать всем, кто как и я считает эти реалии недопустимыми", - подытожил Васылив.

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Напомним, в воскресенье, 29 марта, Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.