В каждом роддоме предусмотрены изоляторы, которые смогут принимать рожениц с COVID-19, - главный санврач Ляшко

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Минздрав дал рекомендации руководителям областных структурных подразделений в каждой области определить заведение, в которое будут привозить беременных с коронавирусной инфекцией.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день в каждом роддоме предусмотрены изоляторы, которые принимают больных с инфекционным заболеванием", - отметил Ляшко.

По его словам, в то же время, Минздрав дал рекомендации руководителям областных структурных подразделений в каждой области определить заведение, в которое будут привозить беременных с коронавирусной инфекцией для того, чтобы выделить красные и зеленые зоны.

"Будут заведения зеленые, в которые не должны попадать больные с коронавирусной инфекцией. И будут заведения красные, которые будут сосредоточены на оказании медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией", - объяснил Ляшко.

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