Таможня подключилась к международной системе отслеживания перемещения морских грузов, - Нефьодов. ИНФОГРАФИКА

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нефьодов

Государственная таможенная служба присоединилась в тестовом режиме к блокчейн-платформе TradeLens, позволяющей следить онлайн за перемещениями морских грузов.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава таможни Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Центральный аппарат Гостаможслужбы получил доступ в кабинет, который позволяет отслеживать онлайн логистику контейнеров, а также видеть их сопроводительные документы еще до прибытия товаров в Украину. Благодаря данным TradeLense Таможня уже отправила на тщательную проверку контейнер - превышение веса на 700 кг", — написал он.

TradeLens — датско-американский проект. Им пользуются для отслеживания грузов и контейнерной логистики более 150 участников. В экосистему входят более 100 морских портов и портовых операторов, более 10 таможен других стран и одна из ведущих банковских групп.

Таможня подключилась к международной системе отслеживания перемещения морских грузов, - Нефьодов 01

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Благодаря присоединению к платформе Украина сможет отслеживать онлайн логистику каждого контейнера в режиме реального времени, отметил Нефьодов. Платформа будет "сигнализировать" о грузах, которым нужна более детальная проверка. А грузы с низким уровнем таможенного риска смогут проходить таможенный контроль в портах быстрее.

"На данный момент работу блокчейн-платформы тестирует центральный аппарат, но вскоре доступ к ней получат таможни, которые имеют выход в порты. Работа в тестовом режиме продлится около года", — добавил Нефьодов.

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Таможня подключилась к международной системе отслеживания перемещения морских грузов, - Нефьодов 04

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Топ комментарии
+3 SANDY
а що, цей бородатий козел, ще не сидить за продаж масок? Таможня подключилась к международной системе отслеживания перемещения морских грузов, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8896
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01.04.2020 10:48
+2 Aleks_15
Рассказал бы лучше, как маски защитные пропустил через границу по заниженной ставке таможенных платежей и не только маски но и другой товар "любіх друзів", а то бла бла, расскажи сколько бабла занёс брату Ермака для того чтоб занять должность на "митнице" я думаю это будет интереснее.
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01.04.2020 10:54
+2 Дмитрий Ч
Нихрена не модная у него борода. С ней он смахивает на Усаму Бен Ладена, только чалмы не хватает
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01.04.2020 10:55
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