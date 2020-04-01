Пенсионерам начали выплачивать по 1 тыс. грн помощи, - Минсоцполитики

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Пенсионерам начали выплачивать по 1 тыс. грн помощи, - Минсоцполитики

В Украине с 1 апреля одноразовую денежную помощь в сумме 1 000 грн получат более 10 млн пенсионеров, размер пенсий которых менее 5 000 грн.

Об этом информируют в Министерстве социальной политики, передает Цензор.НЕТ.

В частности, отмечается, что с 1 апреля одноразовую денежную помощь в сумме 1 тыс. грн получат более 10 млн пенсионеров, размер пенсий которых менее 5 тыс. грн, а также - более 400 тыс. граждан, которые получают государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.

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Кроме того, с 1 апреля автоматически состоится ежегодный перерасчет пенсии для пенсионеров, которые продолжают работать, на основании абзаца 5 ч. 4 ст.42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Пенсионерам начали выплачивать по 1 тыс. грн помощи, - Минсоцполитики 01
Пенсионерам начали выплачивать по 1 тыс. грн помощи, - Минсоцполитики 02

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Топ комментарии
+11 Підлога Маккартні
А как в прошлом году Порошенко подкинул бабосов перед выборами, так это Барыга взятку дал? Да, зебобики? Пенсионерам начали выплачивать по 1 тыс. грн помощи, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 5219
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01.04.2020 11:00
+9 Zemer
ЗЕчмо сегодня отмечает свой профессиональный праздник - День кокаинового дурака!
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01.04.2020 11:05
+7 Alexandr Zabarzin
У кого пенсия 5001 грн. - офигевают )
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01.04.2020 11:01
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