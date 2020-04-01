Медицинская помощь больным COVID-19 предоставляется бесплатно, - главный санврач Ляшко

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Медицинская помощь больным COVID-19 предоставляется бесплатно, - главный санврач Ляшко

Министерство здравоохранения будет делать все возможное, чтобы больные, которые попадают в больницы и лечатся от коронавирусной болезни, имели полное обеспечение средствами для симптоматического лечения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Согласно закону о защите населения от инфекционных болезней, медицинская помощь в коммунальных учреждениях здравоохранения больным инфекционными болезнями предоставляется бесплатно. Сегодня, 1 апреля, система здравоохранения заработала в другом режиме. Национальная служба здоровья Украины предусмотрела специальный тариф, который будет оплачиваться коммунальным учреждениям здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь больным коронавирусом", - заявил он.

По его словам, Министерство здравоохранения будет делать все возможное, чтобы больные, которые попадают в больницы и лечатся от коронавирусной болезни, имели полное обеспечение средствами для симптоматического лечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В каждом роддоме предусмотрены изоляторы, которые смогут принимать рожениц с COVID-19, - главный санврач Ляшко

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+13 vitaliymkua
Медицинская помощь больным COVID-19 предоставляется бесплатно, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8042 Медицинская помощь больным COVID-19 предоставляется бесплатно, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8042 Медицинская помощь больным COVID-19 предоставляется бесплатно, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8042 Прохання ж було сьогодні не жартувати.
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01.04.2020 11:09
+9 саша паламарчук
Медична допомога хворим COVID-19 надається безкоштовно, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9344
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01.04.2020 11:11
+8 Маугли
Вначале я поверил потом посмотрел на календарь.
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01.04.2020 11:11
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