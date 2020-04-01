Цена российской нефти Urals упала до минимума 1999 года - 13 долларов

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Стоимость барреля российской нефти Urals на рынке Северо-Западной Европы в понедельник 30 марта снизилась до 13 долларов.

Об этом сообщает Argus Media, передает Цензор.НЕТ.

"Цена на российский сорт в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении снизилась еще на $3,20/барр. по сравнению с пятницей, до минимального уровня с марта 1999 г. – $13/барр. (cif Роттердам)", - говорится в сообщении.

Российская нефть сейчас торгуется на рынке Северо-Западной Европы со скидкой по отношению к стоимости нефти Brent в 4,75 доллара за баррель. Стоимость барреля Brent накануне опускалась ниже 18 долларов.

На средиземноморском рынке баррель Urals стоил чуть выше - около 15 долларов.

Участники рынка не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки. Спрос на многие нефтепродукты в мире резко уменьшился вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание срока действия сделки ОПЕК+ усугубило ситуацию и привело к увеличению предложения сырья на мировом рынке.

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