Инфицированных коронавирусом в ВСУ нет, 139 человек в изоляции, - командование Медсил

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У 64 военнослужащих изоляция должна закончиться в ближайшие 4 суток.

Об этом пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ сообщает в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На 07:00 1 апреля в Вооруженных Силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19, не зарегистрировано. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 139 человек", — сказано в сообщении.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призвало соблюдать правила карантина и личной гигиены.

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