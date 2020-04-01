На Волыни у врача посмертно подтвердили коронавирус

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На Волыни у врача посмертно подтвердили коронавирус

В Луцке у врача-гинеколога областной больницы посмертно подтвердили коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что 66-летний мужчина умер 29 марта. Сначала в справке причиной смерти указали болезнь сердца. Окончательный результат анализа на наличие у него вируса пришел только после того, как родственникам отдали тело на погребение.

В больнице утверждают, что последние десять дней он находился в отпуске. Несколько дней назад с диагнозом пневмония попал в инфекционную больницу. Сначала экспресс-тест показал отрицательный результат, анализы мужчины отправили на подтверждение и таки обнаружили коронавирус.

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Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+6 Ksenia VB
ще один 41однорічний помер.
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01.04.2020 11:51
+4 Філ Менко
Отак і живем, все "посмертно"На Волыни у врача посмертно подтвердили коронавирус - Цензор.НЕТ 6966
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01.04.2020 11:55
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