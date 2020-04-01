На Волыни у врача посмертно подтвердили коронавирус

4321

В Луцке у врача-гинеколога областной больницы посмертно подтвердили коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что 66-летний мужчина умер 29 марта. Сначала в справке причиной смерти указали болезнь сердца. Окончательный результат анализа на наличие у него вируса пришел только после того, как родственникам отдали тело на погребение.

В больнице утверждают, что последние десять дней он находился в отпуске. Несколько дней назад с диагнозом пневмония попал в инфекционную больницу. Сначала экспресс-тест показал отрицательный результат, анализы мужчины отправили на подтверждение и таки обнаружили коронавирус.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коронавирусом заразилась директор Луцкой городской клинической больницы Духневич