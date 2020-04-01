Институт молекулярной биологии и генетики готов еженедельно производить до 20 тыс. ПЦР-тестов вдвое дешевле иностранных аналогов

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Специалисты Института молекулярной биологии и генетики уверяют, что готовы производить 10-20 тысяч ПЦР-тестов для диагностики коронавируса, но для этого необходимо финансирование государства.

Об этом говорится в сообщении ИМБГ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в конце января 2020 года по заказу СНБО ученые ИМБГ первыми в Украине разработали тест-системы для диагностики вируса SARS-CoV-2. Эти тест-системы были сертифицированы. После обнаружения первого заболевания наборы на 600 тестов-реакций поступили в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и Центр общественного здоровья Минздрава в Киеве.

Институт ждет средства, чтобы реализовывать соглашения с производителями реактивов, используемых для изготовления тест-систем: их институт вынужден заказывать в Эстонии, Германии и других странах.

Специалисты отмечают, что себестоимость их ПЦР-тестов (250 грн), что почти вдвое дешевле зарубежных аналогов, реальная стоимость которых увеличивается еще и за счет авиадоставки из-за рубежа.

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Отмечается, что на имеющемся в Институте оборудовании специалисты могут изготовить около 10-20 тыс. ПЦР-тестов в неделю. С привлечением дополнительных специалистов Институт способен производить до 50 тыс. тестов еженедельно.

Учитывая недостаток в регионах лабораторий и специалистов, способных работать с ПЦР-тестами, Институт молекулярной биологии и генетики разработал план обучения для специалистов из разных областей Украины и готов предоставлять им соответствующиее научное сопровождение.

Ученые отмечают, что угроза коронавируса не исчезнет через несколько месяцев, а вирус подвергается мутации, поэтому вероятно, осенью возникнет необходимость в совершенно новых тест-системах.

"В Украине есть ученые, и в частности ученые Института молекулярной биологии и генетики, которые могут за сутки модифицировать тест под другой штамм коронавируса.

Это важный интеллектуальный ресурс, который есть не у каждой страны. Его надо сохранить.

Вкладывая средства в отечественного производителя тестов, государство не только сэкономит на стоимостных импортных закупок, но и выиграет время для спасения больных и поддержит целую отрасль отечественной науки и перспективных специалистов, имена многих из которых известные в мире", - говорится в сообщении.

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"Надеемся, что несмотря на вынужденное сокращение государственного бюджета для многих отраслей, в т.ч. и науки, финансирование такого сверхважного дела, как изготовление ПЦР-тестов, не будет сокращено и поступит как можно скорее", - резюмирут в ИМБГ.





