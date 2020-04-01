Лидеры пяти государств призвали создать глобальный альянс против коронавируса

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Лидеры Германии, Иордании, Эфиопии, Сингапура и Эквадора призвали создать "глобальный альянс против коронавируса".

Об этом говорится в заявлении пяти лидеров в совместной статье в британском издании "The Financial Times", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Заявление подписали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, король Иордании Абдалла II, президент Эфиопии Сале-Ворк Зевде, президент Сингапура Халима Якоб и президент Эквадора Ленин Морено.

Авторы статьи считают необходимыми международную кооперацию при разработке вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 и ее дальнейшее справедливое распределение по всему миру.

"Перед этим вирусом мы все равны, и нам нужно работать вместе, чтобы победить его. Эта пандемия не пощадит ни одной страны, независимо от того, насколько развита ее экономика и технологии и насколько велики ее возможности. Доступность вакцины и эффективного метода лечения заболевания по всему миру должны стать выдающимся примером глобального общественного достояния. Кризисы, подобные нынешнему, обнаруживают лучшие и худшие стороны в людях", - говорится в заявлении.

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