Лидеры пяти государств призвали создать глобальный альянс против коронавируса

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Лидеры пяти государств призвали создать глобальный альянс против коронавируса

Лидеры Германии, Иордании, Эфиопии, Сингапура и Эквадора призвали создать "глобальный альянс против коронавируса".

Об этом говорится в заявлении пяти лидеров в совместной статье в британском издании "The Financial Times", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Заявление подписали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, король Иордании Абдалла II, президент Эфиопии Сале-Ворк Зевде, президент Сингапура Халима Якоб и президент Эквадора Ленин Морено.

Авторы статьи считают необходимыми международную кооперацию при разработке вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 и ее дальнейшее справедливое распределение по всему миру.

"Перед этим вирусом мы все равны, и нам нужно работать вместе, чтобы победить его. Эта пандемия не пощадит ни одной страны, независимо от того, насколько развита ее экономика и технологии и насколько велики ее возможности. Доступность вакцины и эффективного метода лечения заболевания по всему миру должны стать выдающимся примером глобального общественного достояния. Кризисы, подобные нынешнему, обнаруживают лучшие и худшие стороны в людях", - говорится в заявлении.

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Коронавирус и карантин
вакцина Германия карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+1 I Ka 538a282a
германия - и без альянса с пуйлом? не прокатит.
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01.04.2020 12:29
+1 NonCFist
Бей Ковид, спасай планету! Мочи гада! Лидеры пяти государств призвали создать глобальный альянс против коронавируса - Цензор.НЕТ 1829
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01.04.2020 12:30
+1 Серая Лиса
Как Германия попала в этот список мировых лидеров, к мнению которых прислущивается весь мир?
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01.04.2020 12:32
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