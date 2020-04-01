Оккупанты решили выставить блокпост на Керченском мосту, соединяющем полуостров с Россией

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мост,керченский

Оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что принял решение об установке блокпоста на Керченском мосту.

Об этом он объявил 1 апреля на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"На крымском мосту будет установлен блокпост. Будет проведен стопроцентный досмотр всего автотранспорта. До 17:00 будет опубликован перечень требований к приезжающим гражданам. К вечеру все нормативные документы будут опубликованы", – сказал Аксенов.

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Ранее глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что Керченский мост необходимо срочно закрыть для перемещения людей и транспорта, чтобы избежать "большей беды" по распространению коронавирусной инфекции для жителей оккупированного Крымского полуострова.

По состоянию на утро 31 марта в Крыму было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом. 31 марта блокпосты были установлены на въезде в Севастополь.

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Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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