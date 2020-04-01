Нардеп Тарута подал в суд на НАПК

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В Окружной административный суд города Киева поступил иск об отмене решений Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на пресс-службу суда, истцом указан Сергей Тарута, ответчиком - НАПК.

В числе исковых требований - признать незаконным и отменить пункт 1 решения НАПК о результатах проверки декларации за 2016 год, представленной народным депутатом Сергеем Тарутой. Кроме того, истец оспаривает решение НАПК, которым было утверждено обоснованное заключение по выявлению признаков правонарушения, связанного с коррупцией, и направлено результаты проверки декларации Сергея Таруты за 2016 год в НАБУ.

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Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщалось ранее на сайте НАПК, Сергей Тарута, подавая декларацию за 2016 год, недостоверно указал сведения о земельном участке, принадлежащем ему по праву собственности, и полученный им доход. Кроме того, еще один земельный участок, принадлежащий ему по праву собственности, не задекларировал вообще. Так, общая сумма недостоверных сведений, по данным НАПК, в декларации народного депутата за 2016 год составляет более 5,3 млн грн.