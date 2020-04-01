Более половины украинцев заявили, что ограничили выход из дому из-за карантина, но 31% все равно выходят каждый день, - опрос

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Каждый десятый опрошенный заявил, что вообще не соблюдает карантин и не ограничил выход из дома.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

"Более половины опрошенных заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином. Треть отметили, что придерживаются частичных ограничений. Лишь каждый десятый отметил, что не придерживается карантина. Чаще о полном самоограничении говорили жители Центра, женщины и представители старшей возрастной группы", — сказано в сообщении.

При этом 18% опрошенных продолжают выходить из дому несколько раз в день, 31% — ежедневно. Вообще не покидать жилье стараются 7% украинцев.

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Среди главных причин выхода на улицу опрошенные называют покупку продуктов (73%), необходимость ходить на работу или купить лекарства в аптеке (по 28%).

52% опрошенных заявили, что если введут полный запрет на выход на улицу, согласны просидеть взаперти больше 5 дней. 10% сказали, что не выдержат дольше одного дня.

Опрос был проведен 25-30 марта методом телефонного интервью на основании случайной выборки мобильных телефонных номеров.

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