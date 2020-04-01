В Луцке четверо медиков заразились коронавирусом

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В Луцке четверо медиков заразились коронавирусом

У четырех медиков одной из больниц Луцка подтвердили инфицирование коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"За последние сутки на Волыни выявлено 4 лабораторно подтвержденных случаев COVID 19. Все лица проходили обследование в профилактических целях при проведении противоэпидемических мероприятий среди медработников в отделении интенсивной терапии Луцкой городской клинической больницы", - говорится в сообщении.

Отмечается, в области еще 10 человек ожидают подтверждения результатов, образцы которых находятся на исследовании в региональном лабораторном центре. Всего в Волынской области осуществили 99 ПЦР анализов на выявление коронавирусной инфекции. Из них - 51 человек с подозрением, и 48 - у лиц, которые контактировали с гражданами из-за границы.

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Коронавирус и карантин
карантин Луцк COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 Вася Шевченко f77d76ba
ну вот... 4 активных бойца и выбыли (временно) с этого фронта
как еще кричать чтоб обеспечили в первую очередь средствами защиты медиков в инфекционках...а не депутатов в зале зрады!!!
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01.04.2020 13:02
+7 Svetlana Odessa
Люди, не ходите по врачам, они сейчас все потенциально инфицированы и опасны для контактных.
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01.04.2020 13:03
+2 Aleks_15
этих медиков возят на работу спец машины, а водителей проверили, их семьи и т.д.?
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01.04.2020 13:04
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