В Луцке четверо медиков заразились коронавирусом

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У четырех медиков одной из больниц Луцка подтвердили инфицирование коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

"За последние сутки на Волыни выявлено 4 лабораторно подтвержденных случаев COVID 19. Все лица проходили обследование в профилактических целях при проведении противоэпидемических мероприятий среди медработников в отделении интенсивной терапии Луцкой городской клинической больницы", - говорится в сообщении.

Отмечается, в области еще 10 человек ожидают подтверждения результатов, образцы которых находятся на исследовании в региональном лабораторном центре. Всего в Волынской области осуществили 99 ПЦР анализов на выявление коронавирусной инфекции. Из них - 51 человек с подозрением, и 48 - у лиц, которые контактировали с гражданами из-за границы.

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