В случае потери дохода из-за карантина у 60% украинцев деньги закончатся меньше чем через месяц, - опрос группы "Рейтинг"

3864

63% опрошенных украинцев заявили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

"Почти 60% опрошенных отметили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц. 16% отметили, что им хватит сбережений на срок до 2-х месяцев, 7% - до 3-х месяцев. 6% - до полугода, 3% - до года и более", - сказано в сообщении.





Вмест с тем, 44% респондентов оценили свое эмоциональное состояние за последнюю неделю как спокойное, 23% - как напряженное.

"Высокий уровень тревожности фиксируется среди женщин и старшего населения. 80% опрошенных оценивают в течение последней недели отношения с людьми, с которыми проживают, как спокойные, только 8% - как напряженные", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала действия карантина 60% украинцев понесли финансовые убытки, - опрос

Аудитория социологического опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Выборочная совокупность: I волна 1000 респондентов (25-27 марта 2020), II волна 1000 респондентов (28-30 марта 2020).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 49% украинцев поддержали бы введение чрезвычайного положения в стране, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА