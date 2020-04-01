"Хватит шастать", - Кличко просит Кабмин ужесточить карантин. ВИДЕО

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Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой принять шаги, которые помогут властям на местах контролировать меры ограничения из-за коронавируса.

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Мэр города также просит принять жесткие ограничения по посещению парков, скверов, детских площадок, работе некоторых предприятий.

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"Хочу также обратиться к правительству. Примите пожалуйста шаги, которые помогут на местах контролировать соблюдение мер ограничений. Принять жесткие ограничения посещения парков, скверов, детских площадок, работу некоторых предприятий. Прошу (жителей. – Ред.) хватит шастать без необходимости и будьте здоровы!" - заявил Кличко.

Он призвал киевлян, которые еще не верят в угрозу "спуститься на землю" и прекратить гулять по городу, игнорируя ограничения, которые ввели, чтобы их же и спасти.