57 случаев COVID-19 подтверждены на Киевщине, большинство из них в Обуховском и Киево-Святошинском районах, - ОГА

3067

По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 1 апреля 2020 г. официально подтверждені 57 случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Из 57 заболевших 19 - в Обуховском р-не, пгт Козин, с. Романков, г Украинка (в т.ч. 2 ребенка); 12 - в Киево-Святошинском р-не, г. Вишневое, г. Боярка, с. Лесники, с. Гатное, с. Дмитровка, с. Софиевская Борщаговка, с. Тарасовка; 6 в г. Борисполь; по 3 - в г. Белая Церковь и в г. Бровары; по два - в г. Обухов, в г. Ирпень и в Васильковском р-не, с. Рославичи; по одному в Бориспольском р-не, с. Гнедин, в г. Ворзель, г. Гостомель, г. Буча, в Белоцерковском р-не, с. Фурсы, в Броварском р-не, с. Зазимье, в Ставищенском р-не, с. Ставище, в Макаровском р-не, с. Мостыще.

Из них на стационарном лечении 20 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 37.

Выздоровели - 1. Умерли - 3.

По возрасту заболевших: 1- 10 лет - 3,5%; 11 - 20 лет - 3,5%; 21 - 30 лет - 8,8%; 31-40 лет - 24,5%; 41 - 50 лет - 35%; 51 - 60 лет -19,2%; 61-70 лет - 1,8%; 70 лет - 3,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три новых случая COVID-19 подтверждены на Хмельнитчине, - ОГА

Подозрение на заражение имеют 223 человека: Обуховский р-н; Киево-Святошинский р-н; Броварской р-н; Бориспольский р-н; Вышгородский р-н; Макаровский р-н; Фастовский р-н; Васильковский р-н; Бородянский р-н; Переяслав-Хмельницкий р-н; Барышевский р-н; Рокитянский р-н; Белоцерковский р-н; Яготинский р-н; с. Коцюбинское; м. Белая Церковь, г. Буча. пгт Ворзель, пгт Иванкив., г. Гостомель, г. Буча., г. Ирпень.

Установленно медицинское наблюдение за 567 контактными лицами.