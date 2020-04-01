Зеленский готов направить в Италию бригаду медиков

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В ответ на обращение Италии Украина может направить в эту страну бригаду медиков для борьбы с коронавирусом. Такое предложение поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания с представителями правительства, передает Цензор.НЕТ.

В частности, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков. Ряд стран уже предоставили итальянской стороне такую ​​поддержку.

"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Аваков также предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.

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