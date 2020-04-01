Ремонт дорог прекращать нельзя. Это залог экономического развития, - Шмыгаль

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Правительство будет продолжать реализацию проекта "Большая стройка". Ремонт дорог нельзя прекращать. Это залог экономического развития.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"Во время заседания Кабмин принял решение, которым предлагается улучшить условия привлечения инвестиций в развитие дорожного хозяйства. Для Государственного агентства автомобильных дорог создаются дополнительные возможности привлечения более 19 млрд грн под государственные гарантии", - сообщил премьер.

По словам Шмыгаля, это позволит построить и отремонтировать дороги государственного и местного значения и ряд инфраструктурных объектов.

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