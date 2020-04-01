Мужчину в Сумах оштрафовали на 17 тыс. грн за поход в магазин без маски

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Мужчина, который находился в помещении продуктового магазина без маски, заплатит 17 тыс. грн штрафа за нарушение правил карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Судебной власти Украины".

1 апреля 2020 мужчину, который находился в помещении продуктового магазина без маски, Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17 000 грн.

Согласно протоколу, вечером 30 марта 2020 мужчина зашел в магазин, без средств защиты, то есть находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты (медицинской или респираторной маски), чем нарушил п. 2а решения исполнительного комитета СГС №172 от 27.03.2020 согласно которому на территории Сумской городской объединенной территориальной громады запрещено находиться в общественных местах, общественном транспорте, без средств индивидуальной защиты, и совершил правонарушение предусмотренное статьей 44-3 КУоАП.

Вина человека подтверждается собранными материалами дела, которые исследованы в суде. При назначении административного взыскания, судом учтен характер совершенного правонарушения и личность правонарушителя.

Также мужчине придется оплатить и судебные расходы в размере 420 грн. 40 коп. в пользу государства.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.

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