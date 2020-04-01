COVID-19: в Испании более 100 тыс. инфицированных и рекордные 864 погибших за сутки. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает в среду El Pais со ссылкой на испанское министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
За сутки COVID-19 выявили у 7 719 человек, и теперь общее число зарегистрированных случаев достигло 102 136.
В стране зафиксировали новый суточный рекорд по числу умерших от последствий заражения - 864 человека. С начала пандемии число умерших за день превышало 800 пять раз. Всего в Испании умерли 9 053 человека, у которых обнаружили коронавирус.
Более 22,5 тыс. человек выздоровели, 51 тыс. человек потребовалась госпитализация.
Испания занимает третье место в мире по числу зарегистрированных случаев COVID-19 после США и Италии.