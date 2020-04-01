Кабмин одобрил увеличение пенсий на 500 грн украинцам, которые старше 80 лет, и единовременное пособие в размере 1 тыс. грн

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Кабинет Министров Украины принял постановление, которое предусматривает ежемесячную доплату для пенсионеров, которые старше 80 лет, на 500 гривен. Также документ предусматривает единовременное пособие в размере 1 тыс. гривен для украинцев, пенсии которых меньше 5 тыс. гривен.

Соответствующие решения правительство приняло во время своего заседания 1 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство рассмотрит ряд важных вопросов: установление дополнительной ежемесячной выплаты в размере 500 грн для пенсионеров старше 80 лет, вопрос выплаты единовременного пособия в размере 1000 гривен в апреле, а также вопрос индексации пенсий по коэффициенту 1,11, то есть индексация состоится на 11%", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в начале заседания правительства.

Дополнительные 500 гривен пенсионеры старше 80 лет должны получить уже с апреля 2020 года.

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