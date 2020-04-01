Украина хочет взять в долг $150 млн на повышение соцвыплат, - Шмыгаль

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Украина хочет взять в долг $150 млн на повышение соцвыплат, - Шмыгаль

Деньги предполагается взять у Международного банка реконструкции и развития.

Кабинет министров одобрил проект распоряжения президента о направлении делегации Украины на переговоры с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) относительно соглашения по займу в размере $150 млн на повышение социальных выплат. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем канале в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Планируется создать делегацию для переговоров с МБРР относительно соглашения по займу в $150 млн на повышение в стране социальных выплат.

$50 млн из этой суммы будет направлено на поддержку незащищенных слоев населения в условиях пандемии коронавируса.

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Украина хочет взять в долг $150 млн на повышение соцвыплат, - Шмыгаль 01

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Топ комментарии
+9 Artem Arzamastsev
Взять взаймы и раздать нуждающимся. Отдавать будем потом и при другой власти. Это и есть финансовая политика страны.
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01.04.2020 14:19
+8 Чинганчгук
с ума сошли - зеленые начните жить по доходам и отвечать за это - дебилы
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01.04.2020 14:18
+7 SANDY
витрусіть з каломойші 160 млрд і буде вам щастя Украина хочет взять в долг $150 млн на повышение соцвыплат - Цензор.НЕТ 6999 ще й з МВФ розрахуємось
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01.04.2020 14:17
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