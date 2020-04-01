Пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, - Антон Геращенко

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Главная, а по сути единственная задача карантина - это остановить развитие эпидемии в геометрической прогрессии.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Инфицированных Covid-19 в Украине гораздо больше. Есть те, кто заразились коронавирусом, симптомы которого очень схожи с гриппом, но не сообщают об этом медикам, и при этом сидят дома, не подвергая опасности других. Другая часть инфицированных переносят Covid-19 легко и не заметно, почти как обычную простуду. Но при этом такие инфицированные лица могут заражать других. И заразили бы очень многих, если бы в полную силу работал общественный транспорт, торговые центры и кафе с кинотеатрами", - подчеркнул он.

По словам Геращенко, карантин был введен 11 марта, когда количество установленных заболевших было меньше десятка.

"Это было болезненное для миллионов наших сограждан решение. Но это было правильное решение! Но не стоит заниматься самообманом, тяжелые времена еще впереди. Сравните динамику выявления инфицированных в Украине и в Испании. 28 февраля в Испании было выявлено всего лишь 33 инфицированных. А всего через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса! В Украине на 21 марта было выявлено 47 заболевших, а уже через 11 дней - 669 инфицированных. Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля", - сообщил он.

Геращенко подчеркнул, что главная, а по сути единственная задача карантина - это остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии.

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