В Днепре с 3 апреля на карантин закрывают парки и запрещают ремонт в квартирах

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коронавирус,самоизоляция

Для борьбы с распространением коронавируса в Днепре с 3 апреля ужесточают ограничительные меры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина-24" заявил мэр Днепра Борис Филатов.

"С 3 числа мы закрываем общественные места, парки. Люди воспринимают это плохо, но мы ведем разъяснительную работу. К сожалению, нужно потерпеть. Плюс мы запрещаем в многоквартирных домах ремонт. Ненормально, когда люди сидят на карантине, а им в ответ стучат молотками и перфораторами. Это не касается новостроек, но в многоквартирных домах придется потерпеть", - сообщил Филатов.

Также мэр Днепра сообщил, что за 31 марта в городе были оштрафованы пять человек на 17 тысяч гривен за нарушение карантинных мер.

Кроме этого местные власти просят храмы предоставить список постоянных прихожан, которым планируется развозить продуктовые пасхальные наборы, которые централизованно освятят батюшки.

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Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+7 Поедатель Зябликов
Власть балдеет от возможности поиздеваться над людьми! В Днепре с 3 апреля на карантин закрывают парки и запрещают ремонт в квартирах - Цензор.НЕТ 2081
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01.04.2020 14:32
+7 Cheba AtWork
Это всегда так было. Права и свободы добываются в бою, а цепи рабам достаются абсолютно бесплатно.
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01.04.2020 14:34
+5 Cheba AtWork
Так это так громко делаешь, что соседи на тебя жалуются в полицию? Да ты просто герой порнхаба
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01.04.2020 14:33
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