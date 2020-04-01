Из обсервации в киевском отеле "Козацкий" сбежали более 50 человек, - замглавы МВД Геращенко

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В Киеве из обсервации в отеле "Козацкий" сбежали более 50 человек, которые вернулись из-за границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министр внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, это люди, которых спецрейсом вернули из Катара несколько дней назад. Геращенко объяснил, что они смогли покинуть обсервацию "из-за законодательных неточностей".

"Мы не можем удерживать людей силой", - отметил Геращенко.

При этом заместитель главы МВД подчеркнул, что граждане сами должны понимать свою ответственность и будут выплачивать штраф.

"Силовых действий мы не применяли по данным лицам. Каждый, кто вышел из-под обсервации самовольно, будет оплачивать штраф 17 тыс. грн. Это наказание за нарушение правил обсервации. Просто некоторые граждане очень богатые по сравнению с большинством населения Украины, могут себе позволить платить штрафы. За каждый выход из-под обсервации, а по тем, кто сбежал один раз, будет контроль постоянный, будут платить по 17 тыс. грн за каждый выход", - отметил Геращенко.

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Также в МВД призвали украинцев не подвергать риску заражения окружающих и заботиться об их здоровье.

"Надо, чтобы наши граждане также понимали важность собственной ответственности за то, если они заражены вирусом, заразят кого-то еще, то в таком случае мы будем придавать их уголовному наказанию по ст. 325 КК. На сегодняшний момент наша позиция четкая – МВД не согласовывает ни один прилет ни одного чартера в Украину. Мы предлагаем всем нашим гражданам и требуем от вас, чтобы вы соблюдали условия обсервации", - подытожил Геращенко.

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Напомним, 30 марта украинцев, которые вернулись с Бали и Катара, разместили на обсервацию в отеле "Козацкий" на Майдане Независимости в Киеве. Три автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили их из аэропорта к месту обсервации. Позднее украинцы начали самовольно покидать место обсервации.

В этой связи министр внутренних дел Арсен Аваков считает нецелесообразной дальнейшую эвакуацию украинцев из-за рубежа, которые не успели вернуться на родину до закрытия границ 27 марта. Сейчас эвакуации в разных странах мира ожидают около 11 тысяч украинцев.