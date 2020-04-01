Власть будет выплачивать помощь самым бедным слоям населения во время карантина, - Зеленский

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Власти составят списки малообеспеченных категорий граждан, чтобы оказать финансовую помощь самым бедным украинцам во время карантина.

Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Сейчас в Украине зафиксированы 669 случаев заболевания, 120 из которых подтверждены за минувшие сутки.

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"Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь самым бедным украинцам. Составьте список как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить", - обратился Глава государства к Премьер-министру Денису Шмыгалю.