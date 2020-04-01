Двойное убийство несовершеннолетних раскрыто во Львове, - Офис генпрокурора

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убийство

Благодаря скоординированным действиям ювенальных прокуроров прокуратуры Львовской области и следователям регионального СУ ГУ Нацполиции установлены и задержаны двое молодых людей (2000 и 2001 г. р.), которые причастны к умышленному убийству 17-летнего парня и 15-летней девушки

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе генпрокурора.

Подростки разыскивались с середины марта и считались пропавшими без вести. Однако, худшие ожидания и опасения подтвердились: закопанные останки тел были обнаружены в Золочевском районе.

Задержанные лица признались в совершенном преступлении. Им уже предъявлено подозрение по п.п.1,12 ч.2 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство). Решается вопрос с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.

Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

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Топ комментарии
+6 Гриша Белоцерковский 1dad87be
Жуткий случай. Прочитал ещё утром и ужаснулся. Такие зверства гражданины творят...
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01.04.2020 15:24
+5 Дмитро Піталов
И ни слова о мотивах убийства...
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01.04.2020 15:41
+1 Серый Вовк
Ну то что они признались это ещё ни о чём не говорит ,мы же знаем как наша бандоохранительная система работает ,там кто хошь в чём угодно признается. Двойное убийство несовершеннолетних раскрыто во Львове, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5355
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01.04.2020 15:25
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