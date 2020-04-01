Двойное убийство несовершеннолетних раскрыто во Львове, - Офис генпрокурора

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Благодаря скоординированным действиям ювенальных прокуроров прокуратуры Львовской области и следователям регионального СУ ГУ Нацполиции установлены и задержаны двое молодых людей (2000 и 2001 г. р.), которые причастны к умышленному убийству 17-летнего парня и 15-летней девушки

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе генпрокурора.

Подростки разыскивались с середины марта и считались пропавшими без вести. Однако, худшие ожидания и опасения подтвердились: закопанные останки тел были обнаружены в Золочевском районе.

Задержанные лица признались в совершенном преступлении. Им уже предъявлено подозрение по п.п.1,12 ч.2 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство). Решается вопрос с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.

Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

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