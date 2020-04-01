Кабмин усилит карантинные меры на время вспышки COVID-19, - глава Минздрава Степанов

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Кабмин усилит карантинные меры на время вспышки COVID-19, - глава Минздрава Степанов

Новые ограничения будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, соответствующее решение принято по инициативе Министра здравоохранения Украины Максима Степанова на заседании Кабинета Министров Украины 1 апреля с доработкой до 2 апреля.

"Наши действия направлены на то, чтобы максимально защитить украинцев от коронавируса. Мы хотим ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование людей в возрасте от 60 лет. Также предлагаем ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановку общественного транспорта. Вместе с этим мы уточняем перечень случаев, когда не применяются ограничения, предусмотренные карантинными мерами", - заявил Степанов.

По его словам, новая команда министерства тесно сотрудничает со всеми ведомствами и органами власти, чтобы в течение дня доработать постановление и учесть позиции всех сторон.

"Мы работаем фактически в круглосуточном режиме, чтобы в результате выйти на качественный документ, который действительно поможет бороться с коронавирусом в Украине", - резюмировал Степанов.

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Кабмин усилит карантинные меры на время вспышки COVID-19, - глава Минздрава Степанов 01

Коронавирус и карантин
Кабмин карантин Минздрав Степанов Максим COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 Анна Тарасенко 3a091ee1
Лікувати хворих вони взагалі не збираються? Постійні заяви від усієї цієї шобли про заборони і штрафи, і все.
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01.04.2020 15:42
+4 Серый Вовк
Усилить,углубить и расширить ... Кабмин усилит карантинные меры на время вспышки COVID-19, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 5268а вирус поставили в известность ,что с ним будут бороться ?
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01.04.2020 15:26
+4 MausMike
Наразі охороняє здоров'я українців якесь опудало. Кабмін посилить карантинні заходи на час спалаху COVID-19, - глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 72
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01.04.2020 15:30
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