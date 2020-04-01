С повесткой приехала СБУ. Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? Это полный п***ц, - "слуга народа" Лерос

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К нардепу от "Слуги народа" с повесткой приехали сотрудники СБУ.

Об этом Лерос написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Приехала СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать ГБР, и прокуратуру? И скажи пусть бахилы берут. Это не первое апреля, а полный п***ц", - отметил он в посте.

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Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.