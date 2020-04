Илон Маск готов бесплатно разослать по миру аппараты искусственной вентиляции легких

Американский бизнесмен, основатель компании "SpaceX" и руководитель "Tesla" Илон Маск заявил, что готов бесплатно разослать в больницы мира аппараты искусственной вентиляции легких для спасения больных коронавирусом.

Об этом Маск сообщил в Twitter Маска, передает Цензор.НЕТ.

По словам Маска, у его компаний есть аппараты искусственной вентиляции легких, одобренные американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA), которые они готовы разослать их по миру. Бизнесмен не уточнил количество аппаратов.

"У нас есть дополнительные одобренные FDA аппараты. Доставим в больницы по всему миру в регионы доставки Тесла. Устройства и доставка - бесплатно. Единственное требование – чтобы оборудование поступило к пациентам немедленно, а не хранилось на складе. Пожалуйста, дайте знать мне или Tesla", - написал Маск.

Ранее сообщалось, что автопроизводителям Ford Motor Co, General Motors Co и Tesla Inc предоставили разрешения на производство аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.

