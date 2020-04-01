Количество инфицированных коронавирусом на Житомирщине увеличилось до 6 человек, - ОГА

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В Житомирской области зарегистрирован ещё один случай коронавируса.

Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

"Имеем новые результаты ПЦР-анализа от областного лабораторного центра. По итогам исследования COVID-19 обнаружен у женщины 1971 года рождения, которая проживает вместе с больным в Бердичеве", - рассказал он.

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На данный момент женщина в удовлетворительном состоянии и находится на самоизоляции под контролем врачей.

Как сообщает пресс-служба Житомирской ОГА, по состоянию на 14:00 1 апреля в области зарегистрированы 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.