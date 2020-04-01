У инфицированной COVID-19 жительницы Ирпеня родился здоровый ребенок

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Жительница Ирпеня, у которой зафиксирован COVID-19, родила здорового ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин.

"Сегодня пришел результат ПЦР-диагностики новорожденного женщины из города Ирпень Киевской области, больной COVID-19. К счастью, ПЦР-анализ отрицательный. Ребенок чувствует себя хорошо, остается под наблюдением наших врачей. Через несколько дней сделаем повторный анализ", - заявил он.

Напомним, 24 марта стало известно, что беременную женщину из Ирпеня госпитализировали с подозрением на коронавирус.

25 марта женщина родила мальчика. Ребенка поместили на карантин.

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